شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته أسوان.. سفير كوريا بمصر يشيد بثبات الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة هونج جين ووك، بثبات الاقتصاد المصري وأنه يعد من أفضل الاقتصادات الناشئة في العالم، رغم أزمة كورونا التي تأثر بها معظم إقتصاديات دول العالم.

وأضاف، خلال لقاء صحفى مع ممثلى وسائل الإعلام والصحفيين بأسوان، مساء اليوم، أن هذا العام نحتفل بمرور 25 عام على العلاقات المصرية ـ الكورية، وأنه يزور أسوان حاليا في محطته الثانية بعد محافظة بنى سويف لدراسة فرص الاستثمار الحقيقية والمقومات التي تمتلكها أسوان لدراسة إمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمارات الكورية هناك.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري وتحسين الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أنه يرى ان الاقتصاد المصري يتحسن رغم وجود صعوبات قليلة تواجه الدولة المصرية، ولكن مصر قادرة على التغلب على كافة هذه التحديات.

وأوضح أن الاستثمارات بين مصر وكوريا الجنوبية تصل حاليا إلى نحو ملياري دولار، معربا عن أمنيته في زيادة التعاون بين البلدين في ظل تطلع القيادة السياسية إلى ما يحقق طموحات الشعبيين الصديقين.