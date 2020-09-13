شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي حلوان: بعض العقارات حدث تجاوز لها ولم يحرر ضدها أي محاضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، إن كل عقار محصور ومسجل له محاضر مخالفات وقرارات إزالة، وهناك بعض العقارات حدث تجاوز لها ولم يحرر ضدها أي محاضر.

وأضاف أحمد القزاز، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن طلب التصالح يراجع الحالة الإنشائية للعقار، ومن الممكن أن يتم قطع المرافق عنها.

وأشار رئيس حي حلوان، إلى أنه بعد عام 2011 أصاب الجهاز التنفيذي شيء من الركود لأنه كان يتطلب تدخل قوي من قبل قوات الشرطة، وكنا نتعرض لمخاطر جثيمة وهذا أدى إلى ازدياد العقارات المخالفة.