شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: متابعة موقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات التعامل معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن أجهزة الوزارة ترفع درجة الاستعداد لموسم الفيضان الذي يبدأ في أول أغسطس لمدة 3 شهور، موضحاً أن هناك متابعة لموقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات التعامل معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام»، على فضائية «TeN”مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، أن أن منسوب المياه يتم متابعته ساعة بساعة وهو من أهم أدوار المنوط بها ويعد في معدلات آمنة، لافتاً إلى أن السد العالى وبحيرة ناصر يستطيع استيعاب المياه الواردة ونستطيع إدارة الفيضان بشكل أمثل.

وأوضح أن الفيضان يختلف حجمه ونوعه كل عام، وكل المؤشرات تقول أنه فوق معدلات المتوسط هذا العام، كل منشآت السد العالى قادرة على التعامل مع منسوب المياه، ونزود ونخفض المنصرف من السد حسب الاحتياج، وونخفض المنصرف نتيجة القدرة على تفريغ الشبكة الداخلية، لأننا قادمين على موسم سيول ويجب أن نستوعب المياه لكى لا تحدث أي أخطار أو كوارث، وهو من أهم التحديات التي نواجهها.