شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعلن فتح قاعات المناسبات بنسبة إشغال 50 % والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الأستاذة الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، قرارًا بفتح جميع قاعات الأفراح والمناسبات الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد بنسبة إشغال ٥٠٪ مع مراعاة التزام المواطنين بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.
أكدت المحافظ أيضاً على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.
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