شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تبحث آليات تنفيذ عدد من الخطوات لبدء تطوير المزرعة السمكية بالرطمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد وأ. رجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديرى إدارات المتابعة والشؤون القانونية والشئون الاقتصادية بالديوان العام ومدير المزرعة السمكية بالرطمة..

حيث تناول ذلك الاجتماع بحث آليات وأُطر تنفيذ عدد من الخطوات لبدء تطوير المزرعة السمكية والتى تعد أحد المشروعات التابعة لمحافظة دمياط وتقع على مساحة إجمالية ١٨٥٦ فدان، وتضم ٥ أحواض للاستزراع السمكى..

هذا وقد وجهت المحافظ تعليماتها إلى كافة الجهات المعنية بتقديم تقارير مفصلة عن إيرادات المزرعة ومعدل الإنتاج السنوى وكذا بيان شامل بعدد العمالة والمعدات بالإضافة إلى تحديد جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه عمليات التطوير، وذلك لوضع خطة محددة لتعظيم الفائدة منها وزيادة الإنتاجية فضلا عن وضع منظومة تأمينية محكمة، على أن تتم أعمال رفع الكفاءة عبر مراحل، وذلك بعد تحديد متطلبات التطوير..