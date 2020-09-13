شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة كامل الوزير في 12 ساعة.. من محطة رمسيس ومحور سمالوط إلى متابعة عطل المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

12 ساعه قضاها الفريق كامل الوزير- وزير النقل من 8 صباحا حتي 8 مساءا، حيث تفقد عدد من المشروعات، بدأت بمحطة رمسيس وانتهت بمحور سمالوط على النيل، مرورا بمتابعة العطل المفاجئ لمحولات الضغط العالي برمسيس مما أدى لتأثر شديد بالخط الثاني للمترو لمدة ٢٥ دقيقة.

بدأ الفريق كامل جولته بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب، وشاهد الوزير العربتين النموذج الهيكلي الخاص بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، حيث سيتم توريد أول قطار اعتباراً من مارس 2021، وذلك ضمن خطط تطوير وتحديث أسطول هيئة السكك الحديدية.

ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والالتزام باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في المحطات أو القطارات مع الحرص على التزام العاملين بالسكة الحديد، وكذلك ارتداء الركاب للكمامات الطبية، ووجه وزير النقل بضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية اولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد، مشدداً أنه لن يسمح بأي خطأ في حق أي راكب.

كما التقى وزير النقل بعدد من الركاب الذين أشادوا بالانتظام الملحوظ في مواعيد قيام ووصول القطارات، وكذلك التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع دخول القطارات الجديدة للخدمة وأوضح الوزير أنه بعد وصول 100جرار سكة حديد جديدة وتوالي وصول الدفعات الجديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة والتي وصل منها حتى الآن 68 عربة، حيث سيصل شهريا 35 عربة جديدة، ستكون الخدمة المقدمة أكثر تميزا خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية ومع تنفيذ مشروعات تطوير نظم الاشارات على مختلف الخطوط، لافتا إلى أن كل هذه المشروعات ستساهم في استمرار حدوث طفرات هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ثم استقل الفريق مهندس كامل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا، حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة القطار، وشدد على التعامل الجيد مع كل الركاب.

وفي محطة المنيا للسكك الحديدية كان في استقبال وزير النقل محافظ المنيا حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بالتطوير الشامل بحيث يشمل التطوير الأرصفة والمباني والساحة الخارجية، كما وجه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات المتواجدة بالأرصفة بنماذج الأكشاك المنفذة في محطة مصر وتعميم هذه الأكشاك على كافة محطات الجمهورية.

ثم تفقد وزير النقل ورش عربات السكة الحديد المنيا المتخصصة في عمل عمرات العربات المطورة، حيث شاهد الوزير عدد من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها، وكذلك عدد من العربات التي تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات لها، حيث أكد أن الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير الأسطول الحالي من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب

ووجه الوزير بزيادة إنتاجية الورشة التي تبلغ 29 عمرة، شهريا ( عمرة عمومية لعدد 25 عربة وعمرات اسمية لعدد4 عربات).

وفي لقائه بالعاملين أكد الوزير أن الانضباط والإنتاجية هما ركيزة العمل في الورشة، وأنه سيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كافة الورش خاصة وأن الورش والعامل البشري هما أساس نجاح منظومة السكك الحديدية.

وواصل وزير النقل جولته التفقدية حيث قام الوزير يرافقه محافظ المنيا بمتابعة معدلات تنفيذ محور سمالوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، والذي يشتمل، على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف»، حيث بلغت نسبة تنفيذه 93%.

تفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وتابع الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من «الكباري والأنفاق»، حيث أكد الوزير أنه جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، وأن كافة الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا، لافتا إلى أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، وسيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية،

من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل، كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا، والتي تقع على الطريق الصحراوي الغربي لتصبح 8 حارات في كل اتجاه.

جدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة.

تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها ( 13) محور في الصعيد بتكلفة إجمالىة 19 مليار جنية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 محاور منها عند مدن ( بنى مزار – طما – جرجا ) وجاري العمل ولأول مرة في تنفيذ عدد (9) محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان اسوان – الفشن- ابوتيج )، وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة القادمة، ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.

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وعقب انتهاء الجولة عاد الوزير مستقلا السيارات، حيث فوجيء في تمام الساعه الـ٧ بتعطل الخط الثاني للمترو نتيجة عطل مفاجيء في محولات الضغط العالي.