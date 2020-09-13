شكرا لقرائتكم خبر عن «شيف المشاهير» يرسم بورتريه لـ«سيدة القطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سيدة القطار»، ذلك الاسم الذى بات يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى بكثافة، وأيضًا على ألسنة المصريين، فأصبحت حديث الساعة، تلك السيدة المصرية الشجاعة، صاحبة واقعة قطار القاهرة- المنصورة، والتى بادرت بدفع أجرة تذكرة القطار للمجند- بعد أن صمم كمسرى القطار على دفع المجند قيمة التذكرة- فى رد فعل عفوى، تغلب عليه مشاعر الأمومة.

انتشر الفيديو على «السوشيال ميديا»، وأصبح حديث الساعة، ومن بعدها كرم العديد من المسؤولين السيدة، واستضافتها عشرات البرامج التليفزيونية والصحف، كما ظهرت بعض المبادرات الفردية من شركات وناس بسطاء يحاولون تقديم الشكر لها من خلال هدايا بسيطة. ومن ضمن تلك المبادرات، أهدى الشيف خالد عبدالفتاح، الشهير بـ«شيف المشاهير»، الذى يعمل فى أحد فنادق مدينة الغردقة، بورتريه على هيئة بيتزا عليها صورة السيدة صفية أبوالعزم، سيدة القطار، تقديرًا لها وشكرًا على ما قدمته مع المجند فى القطار وإصرارها على دفع ثمن التذكرة له بعد مشادة مع الكمسرى.

وقال «عبدالفتاح» إنه صنع بورتريه البيتزا وعليها صورة سيدة القطار تقديرًا وشكرًا وعرفانًا على أصالة السيدة المصرية، التى يذكرها الرئيس دائمًا فى مؤتمراته بأن «الست المصرية لها كل التقدير والاحترام».