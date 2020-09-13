​الأوقاف: 48 مليون جنيه دفعة أولى لعمارة المساجد في الربع الأول من العام المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد مبلغ 48 مليون 553 ألف جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020 / 2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) في الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأعلنت وزارة الأوقاف، فتح 314 مسجدًا في محافظات الجمهورية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة من محافظة البحر الأحمر تحت عنوان "كيف نستعد قيمنا وأخلاقنا الجميلة؟".
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