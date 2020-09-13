محافظ القاهرة يشهد توزيع 3000 شهادة أمان على المرأة المعيلة بالأسمرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، احتفالية توزيع 3 آلاف شهادة "أمان" فئة 500 جنيه على المراة المعيلة بحي الأسمرات والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة القاهرة في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذه المبادرة الخاصة بتوفير شهادات أمان عن طريق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية الوطنية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير كل الدعم للمرأة المصرية وتفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل رعاية الأسر وخاصة المرأة المعيلة وذلك من منطلق الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني في مساندة هذه الشريحة من المجتمع والعمل على حل المشكلات التي تواجهها.

وثمن محافظ القاهرة، دور المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مشيدًا بالجهد الذي يبذله المجلس في جميع محافظات الجمهورية وخاصة في محافظة القاهرة من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها ودعمها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الحراك السياسي والمجتمعي الذي يشهده الوطن حاليًا.

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وأشاد محافظ القاهرة، بدور المرأة المصرية داخل المجتمع خاصة وأنها أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية رعاية الأبناء وبث القيم والمبادئ السامية والخلق الكريم ومعاني الوفاء والتضحية فيهم ليكونوا رجال المستقبل في خدمة الوطن.

وأضاف المحافظ، أن الأم المصرية دائما حالة فريدة من العطاء والوفاء ونموذج مميز في تربية النشء على القيم والمبادئ ومراعاة حقوق الآخرين لصالح تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه وتقدمه وازدهاره.

كما وجهت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال الحفل، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديمه سكن لائق للمواطنين مطابق لمواصفات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا السكن ليس جدران أسمنتية فقط ولكن يشمل تطوير للبشر.

وأكدت أن حي الأسمرات يعد نموذجا يدرس في العالم ومعجزة مصرية، وأن هذا الحي بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه والمرأة والطفل، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة كان من أوائل الجهات التي دخلت في الأسمرات منذ أن كانت حلما واستمرت حتى أصبح واقعا ملموسا.