لتنشيط الحركة الوافدة لمصر.. وزير السياحة يجري اتصالين بنظيريه السوداني والسعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اتصالين هاتفيين مع نظرائه من وزراء السياحة بالدول المختلفة، الأول مع فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والسياحة بدولة السودان، وبحثا تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة والآثار بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاتصال ناقش الطرفان، عددًا من المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات في مجال حفظ وترميم الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف وتدريب شباب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى دفع الحركة السياحية بين البلدين.
كما أجرى العناني اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقشا تعزيز سبل التعاون في مجال العمل الأثري والسياحي، كما بحثا آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.
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