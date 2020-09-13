محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام، بسعر السوق، حق لمال الوقف والمال العام.
وأوضح وزير الأوقاف في بيان له اليوم الأحد، أن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة، بيعًا وشراءً وتأجيرًا، لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.
وتابع: "من ثم كان التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة، آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر مختار جمعة: تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.