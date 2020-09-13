منها الطعن.. 4 طلبات مستثناة من الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعتمد النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد، إطلاقَ «إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة» بمكتب النائب العام، لتوفير خدمةَ «منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» عبر الموقع الرسمي «للنيابة العامة» www.ppo.gov.eg.

جاء ذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بـ«النيابة العامة» وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع«google Form» منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تقبل من بين تلك العرائض طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر في الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من «النيابة العامة» وترتبط بمواعيد إجرائية، كل ذلك حفظًا على عدم إهدار الحقوق بفوات تلك المواعيد الإجرائية المقررة قانونًا لمثل هذه الإجراءات، والتي يظل حقُّ مقدمها فيها مكفولًا فقط بتوجهه مباشرة إلى مكتب «النائب العام» أو النيابة المختصة، كما ستلتفت «النيابة العامة» عن العرائض التي تخرج عن اختصاصاتها وأعمالها.

وذكرت النيابة في بيان لها اليوم، أن تلك الخدمة تتيح لذوي الشأن أو وكلائهم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها -إلكترونيًّا عن بُعد- تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يُرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصَّة بأي من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تُدلل على مضمون العريضة، كل ذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب «النائب العام»، أو أيٍّ مِن مقارِّ النيابات على مستوى الجمهورية.