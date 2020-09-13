"الصالة اتفحمت".. اندلاع حريق شقة في هضبة الأهرام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بهضبة الأهرام، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار رقم (51 و) بدائرة قسم الهرم.

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ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس إدارة الإطفاء، وحاصر رجل الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح.

وتبين بالفحص نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث، ما أسفر عن تفحم محتويات الصالة -بينها "النيش"- وشاشة تلفاز. ورجحت المعاينة نشوبه بسبب ماس كهربائي.

وتحررر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.