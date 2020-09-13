حريق يلتهم أرشيف الحسابات في مقر إدارة شمال الجيزة التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حرقا اندلع في غرفة ملحقة بمبنى إدارة شمال الجيزة التعليمية في إمبابة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بمقر الإدارة بشارع السودان. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. Advertisements وتبين بالفحص نشوب الحريق في غرفة حديدية (3X4 أمتار) ذات سقف من الساج تضم أرشيف الحسابات والشؤون القانونية، وتم محاصرة النيران وحصر الحريق في مساحة مترين. ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة من أعلى مقر الإدارة المطل على الغرفة. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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