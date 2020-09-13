حريق أعلى عقار مواجه لكلية التجارة في بين السرايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق أعلى عقار مواجه بمبنى كلية التجارة جامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، مساء الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط جامعة القاهرة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس سم الإطفاء؛ موجها بسرعة السيطرة على الموقف. وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق أعلى سطح عقار بمنطقة بين السرايات، وتحديدا مواجه لكلية التجارة. ويحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنع خطر امتداده إلى الوحدات السكنية.

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