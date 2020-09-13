أخبار مصر | مستقبل وطن عن تكريم "سيدة القطار": لفتة إنسانية عظيمة من القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن عن تكريم "سيدة القطار": لفتة إنسانية عظيمة من القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد شاكر الشراكي، عضو حزب "مستقبل وطن" عن محافظة الغربية، بتكريم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للسيدة صفية إبراهيم يوسف أبو العزم والمعروفة إعلاميًا باسم "سيدة القطار" بعد موقفها المشرف في واقعة قطار المنصورة القاهرة وتصديها لتنمر كمسارى ورئيس القطار على المجند، تقديرًا وعرفانًا لما صدر منها من فعل يُحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة.

وقال "الشراكي"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن هذا التكريم لفتة إنسانية عظيمة من القوات المسلحة درع الوطن وسيفه التي تُقدر المواقف المشرفة التي تؤكد أصالة ونبل أخلاق المصريين، موضحًا أن المؤسسة العسكرية ستظل تضرب المثل في الانضباط والإخلاص والتفاني والعمل للحفاظ على الوطن وصون مقدساته؛ مشيدًا بموقف المجند الذي حافظ على تقاليد المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها وتحلى بالانضبط الشديد والهدوء في التعامل مع الكمسري الذي أهانه ولم يرد عليه وحافظ على البدلة التي يرتديها.

وأضاف أن "سيدة القطار" سيدة مصرية أصيلة تتميز بصفات فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أنها شعرت وكأن المجند الذي يتعرض للإهانة على يد كمسري ابنها ودافعت عنه بشتى الطرق حتى لا يسيئ إليه أحد لأنها تعلم جيدًا أن هذا المجند هو الذي يحمي الأرض والعرض ويسهر الليل لحماية الشعب المصري؛ بل ويضحي بحياته من أجلنا ومن أجل أن نعيش مُنعمين بالأمن والأمان والاستقرار، موضحًا أن موقف هذه السيدة العظيمة مع أحد جنود القوات المسلحة شئ مشرف ومبعث لتعليم القيم النبيلة والأخلاق السامية.

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وأوضح أن المرأة المصرية تُعد نموذجًا للتضحية والعطاء؛ إضافة إلى أنها ترى أمورًا لا يراها الجميع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كرمت هذه السيدة لأنها لم تقبل إطلاقًا أن يتم التعامل مع أحد أبطالها بهذه الطريقة، حتى أصبحت حديث مصر والعالم كافة، بسبب عظمتها ومواقفها النبيلة والمشرفة، والتي تعكس صورة المرأة المصرية الحقيقية، لافتًا إلى أن هذه السيدة تُرثي قواعد كثيرة رغم بساطة موقفها، الذي سيظل راسخًا في الأذهان، واستطاعت تعويض الكثير من القبح الذي قام به محصلي التذاكر مع المجند.

وأشار إلى أن المعلمة صفية أبو العزم المعروفة ضربت أروع المثل لدور المعلم المصري والإنسان داخل المدرسة وخارجها في نشر القيم والمبادئ المجتمعية السليمة بين أفراد المجتمع، والحرص على المبادرة بالمواقف والتصرفات الإيجابية مهما كانت الظروف.

وأكد أن كل جندي هو بطل من أبطال القوات المسلحة الذين يجب أن نُقدم لهم التحية على التضحيات التي يقدموها لمصر وشعبها، وحفظهم على أمن واستقرار البلاد.