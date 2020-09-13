مصر | المعاينة: عقب سيجارة وراء حريق إدارة شمال الجيزة التعليمية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المعاينة: عقب سيجارة وراء حريق إدارة شمال الجيزة التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية أن عقب سيجارة مشتعل السبب في نشوب حريق بإدارة شمال الجيزة التعليمية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بإدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدده إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في غرفة مستخدمة كـ"أرشيف للحسابات والشئون القانونية"، على مساحة (3 ×4 ) مترا، وحاصرت القوات الحريق على مساحة 2 متر وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، واجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.