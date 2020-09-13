مصر | "الصالة اتفحمت".. إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصالة اتفحمت".. إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا شب بأحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام.

على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، لمنع تمدد إشتعال النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب في صالة الشقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن تفحم غرفة السفرة وشاشة تليفزيون، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخرى.

وكشف الفحص المبدئي أن ماس كهربائي السبب غي نشوب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

