مصر | حريق أعلى سطح عقار مواجه لكلية التجارة في بين السرايات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق أعلى سطح عقار مواجه لكلية التجارة في بين السرايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق هائل أعلى سطح عقار، مواجه لمبني كلية التجارة جامعة القاهرة، بمنطقة بين السرايات، وسط محافظة الجيزة، ويواصل رجال الحماية المدنية عمليات الإطفاء قبل تمدد النيران ووقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أحد العقارات بمنطقة بين السرايات، وسط المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وجار السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.