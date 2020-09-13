شكرا لقرائتكم خبر عن «من أجل مصر» تعلن مشاركة 16 حزبًا و«التنسيقية» بالقائمة الموحدة لـ«انتخابات النواب» المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤتمراً صحفيا، للإعلان عن أسماء مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب وللتأكيد على استمرار التحالف فى تشكيل قائمة انتخابية موحدة، استكمالا لما تم إنجازه فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تضم القائمة 16 حزبا وأبرزها مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الحركة الوطنية، حماة الوطن، الوفد، التجمع وترشح 284 اسما.

وخاضت القائمة الوطنية «من أجل مصر» انتخابات الشيوخ على 100 مقعد وفق قانون مجلس الشيوخ، بتحالف يضم 11 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، فيما زاد على القائمة الخاصة بالشيوخ حزب العدل.

وقال أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، فى المؤتمر، إن الأحزاب حققت نجاحا كبيرا وحازت ثقة المواطن فى انتخابات مجلس الشيوخ، منبها إلى أن القائمة تجمع الأحزاب المؤيدة والمعارضة.

وأضاف رشاد: «نشكل تحالفا انتخابيا ديمقراطيا يضم جميع التيارات السياسية وجميع الآراء المختلفة لإعلاء مصلحة الوطن واجتماع اليوم يصعب على أهل الشر أن يتصوروه، حيث كانوا يتوقعون أنه لن ينعقد لكننا تحدينا المستحيل وعقدنا اجتماعا».

وشدد حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، على أن أهم ما فى القائمة وجود جميع الآراء وتمثيلها بصورة مشرفة، لتكون موجودة فى مجلس النواب، وأهم من أعداد المقاعد وجود هذه الآراء، التى تختلف سياسيًا لكنها تتفق على حب الوطن، وعدم استبعاد أى صوت.

طالب بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، جميع المواطنين باختيار القائمة الوطنية من أجل مصر التى تشارك بها 16 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب خلال انتخابات مجلس النواب، لافتاً، خلال المؤتمر، إلى أن هذه القائمة تضم جميع القوى السياسية والحزبية فى مصر وتؤكد أنها على قلب رجل واحد.

وأضاف أبوشقة أن القائمة تؤكد أن الجميع يضع أمامه هدفا واحدا ورئيسيا، تتفق وتعقد العزم على أن نكون أمام إرادة واحدة وهدف واحد وهو مصر فى الفترة المقبلة، معلناً دعم حزبه للقائمة الموحدة، وشدد على أن مجلس النواب المقبل يحتاج وجود توافق تعلو فيه المصلحة الوطنية، و«أتحدث وأنا أمثل حزب المعارضة الوطنية وهذا الحضور له دلالة أن الكل أمام الهدف الذى نسعى إليه».

وأعرب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، عن سعادته الكبيرة بالمشهد الذى شهده خلال انتخابات مجلس الشيوخ، متمنياً تكرار المشهد فى انتخابات مجلس النواب، منبهاً إلى أن هذا الجمع السياسى يدل على أن مصر تدخل عهدا جديدا، وشدد على أهمية التكاتف والتحالف لإخراج مشهد سياسى كبير يليق بمصر وشعبها.

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وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه كان لدى حزبه تحفظات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن كان هناك حرص على إعلاء مصلحة الوطن واختيار مرشحين على قدر ثقة المواطنين وعلى قدر التحديات التى تواجه مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى.

من جانبه قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن «البلاد تمر بظروف صعبة للغاية وعلينا أن ندرك تماما ما يمر به الوطن، ووجود الأحزاب على طاولة واحدة من أجل التشاور فى تشكيل قائمة انتخابية خطوة إيجابية وفعالة للغاية فى الحياة السياسية».

وقال محمد عطيه الفيومى، عضو المجلس الرئاسى لحزب الحرية، إن البرلمان المقبل مهم للحياة السياسية، لافتًا إلى أنه يلعب دورا كبيرا فى تحقيق رؤية مصر، و«علينا أن نوجه الشكر الكامل لكل من سعى وشارك من أجل خروج هذه القائمة إلى النور، وبذل كل الجهد من أجل ترجمة هذه الجهود تحت قبة المجلس».