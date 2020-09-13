شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام ٤٥ ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدمت مديرية الصحة بشمال سيناء كمية كبيرة من السجائر والمعسل مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن لجنة تضم ممثلين من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والجمارك ومكافحة التهرب الجمركي وعدد من الجهات المعنية قامت بتنفيذ قرار النيابة العامة في مضبوطات مصلحة الجمارك المصرية بشمال سيناء.

وأضاف أن اللجنة قامت بإعدام ٤٥ الف و٥١٠ علبة سجائر مختلفة الأنواع و٢٨ كيس معسل و١٢ سيجار مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أنه سبق تحرير ٩ محاضر بالمضبوطات وتم التحفظ عليها بمخازن مصلحة الجمارك بشمال سيناء، وبعد العرض على النيابة العامة أصدرت قرارا بإعدام المضبوطات.

يذكر ان اللجنة التي قامت بتنفيذ قرار النيابة برئاسه محمد فرحان عيد مراقب عام الاغذيه بالمديرية وضمت كل من، محمود فراج وعرفات موسى مراقبى اغذيه المديريه واحمد وجيه مفتش اغذيه المديريه، ومصطفى سليمان مدير اداره الحركه بالجمارك ومصطفى محمود بالامن الجمركى ومحمد وليد مكافحه التهريب الجمركى وسيد احمد خطابى مدير مخازن مصلحة الجمارك بالعريش.

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إعدام ٤٥ ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بشمال سيناء