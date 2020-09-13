«البيئة»: التعامل بكل حزم مع حرائق المخلفات.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على التعامل بكل حزم مع حرائق المخلفات، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
جاء ذلك خلال متابعة وزيرة البيئة محاور التفتيش المتواجدة بمحافظة كفر الشيخ اليوم، لمكافحة حرائق قش الأرز والمخلفات.
ولاحظت «فؤاد» وجود عدة حرائق لمخلفات زراعية، وعلى الفور وجهت باستدعاء قوات الحماية المدنية للتعامل مع هذه الحرائق، ولم تغادر الموقع حتى تم الانتهاء من إخمادها، كما وجهت بضرورة المتابعة المستمرة لمنع تكرار مثل هذه الحرائق، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي حرائق للمخلفات.
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