شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في انهيار سقف منزل في قرية سمادون بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهار سقف منزل من الطوب اللبن، مكون من طابقين بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، نتج عنه إصابة شخص إصابات طفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بإنهيار سقف منزل من الطوب اللبن، بقرية سمادون دائرة المركز، وكلف مدير أمن المنوفية الحماية المدنية الإنتقال إلى موقع الحادث، للمشاركة في جهود رفع الأنقاض والبحث عن مصابين.
وبالإنتقال والفحص تبين بإنهيار جزء من سقف بعروق خشبية لمنزل من الطوب اللبن، نتج عنه إصابة احد.الاشخاص من قاطنى المنزل بجروح وسجحات ونقله لمستشفى أشمون العام، للخضوع إلى فحوصات طبية، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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