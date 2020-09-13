أسيوط تقيم محاكاة لمخيم إيواء عاجل ضمن تدريب عملي لسيناريو مجابهة الأمطار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نموذج محاكاة لإقامة معسكر للإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع كوارث أو أزمات أو حالات طارئة، وذلك بالحديقة الدولية بقرية بني غالب التابعة لمركز ومدينة أسيوط في إطار تنفيذ خطة التدريب العملي لسيناريو مجابهة أمطار غزيرة.

حيث تفقد المحافظ أقسام معسكر الإيواء والذي يتكون من 50 خيمة ويستوعب 40 أسرة وتم تزويده بالأسرة والبطاطين والمراتب ونقاط طبية وخيام إدارية وخدمية (مسجد – كنيسة- مطبخ – مطعم) وفصول تعليمية وحجرة أطفال بلا مأوى والدعم النفسي والتوعية الثقافية والحصر الميداني وخيمة التسجيل ودورات مياه وسيارات للسلع الغذائية ومخبز بلدي متنقل تابعة لمديرية التموين وسيارات إسعاف وإطفاء ومكتبة للأطفال وحجرات ترفيه للأطفال وغيرها من كافة الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة من إحدى الكوارث الطبيعية الافتراضية التي من الممكن حدوثها بنطاق المحافظة حيث شارك في إعداد المعسكر رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات الصحة والهلال الأحمر والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتموين والتربية والتعليم والكشافة والطب البيطري بالإضافة إلى بعض مؤسسات المجتمع المدني.

وردد محافظ أسيوط والمشاركون في المخيم من قيادات تنفيذية وشباب الجوالة والكشافة السلام الوطني، كما حضر المحافظ بعض العروض والفقرات لشباب وأطفال الهلال الأحمر المصري.

وأكد اللواء عصام سعد على أهمية إقامة معسكر إيواء عاجل يشترك في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية لافتًا إلى أن المحافظة أجرت عدة اختبارات عملية ميدانية للتدريب على مواجهة بعض الكوارث والأزمات.

وأشار إلى أن التدريب العملي على المواقف الطارئة في القطاعات والخدمات الحيوية يعد فرصة كبيرة للوقوف الدقيق على قدرة المعدات والأفراد على تنفيذ المهام في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة مشيدًا بالمستوى المتميز للمعسكر والذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس والعلاج والمسجد والكنيسة مقدماً التحية والشكر لجميع المشاركين في التدريب للجهود المبذولة في إقامة معسكر الإغاثة والإيواء خلال التدريب العملي والذي تتوافر فيه كافة الاحتياجات الحياتية وخاصة مجالات تقديم الدعم المعنوي والمجتمعي للمتضرريين في حالة التعرض لكارثة ما مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات التدريبية للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أية أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة والعميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف والمهندس أحمد الشريف مدير عام ري أسيوط ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة والشيخ محمد الأمين وكيل مديرية الاوقاف والقس عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات والشركات ومرفق الإسعاف.

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أسيوط تقيم مخيم إيواء عاجل بالحديقة الدولية ضمن التدريب العملي لسيناريو مجابهة السيول

أسيوط تقيم مخيم إيواء عاجل بالحديقة الدولية ضمن التدريب العملي لسيناريو مجابهة السيول