شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: عطل مفاجئ بمحولات الضغط العالي بمحطة رمسيس وراء مشكلة خط شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في بيان صادر عنها، مساء اليوم، عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الإتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بعدد ٢ محول كهرباء للضغط العالى بشركة الكهرباء والمغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثاني،ما أدى إلى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إصلاحة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتها.

وأشار بيان مترو الأنفاق أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها بعد إصلاح العطل المفاجئ.