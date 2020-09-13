شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شكاوى يستقبلها «حماية المستهلك» ضد المدارس غير الملتزمة برد نسبة الـ25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة والمدير التنفيذي، إن الجهاز تلقى 10 شكاوى من أولياء الأمور بعدم التزام بعض المدارس من رد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 منها مدارس دولية ولغات، خاصة وانه تم اخطار هذه المدارس بضرورة تنفيذ قرار الجهاز ورد مستحقات الطلاب عن خدمة النقل في مدة لا تتجاوز 3 ايّام ،والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهى الإحالة نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية وأن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد حق المستهلك تصل إلى مليون جنيه ،لافتا إلى انه بمجرد اخطار هذه المدارس التزمت بقرار الجهاز من أول يوم من أخطارها وقامت برد نسبه 25% لاولياء الأمور أصحاب الشكاوى .

وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن نسبه تجاوب المدارس مع قرار الجهاز بشكل عام تتراوح من 65 إلى 70% حاليا، أن الجهاز لديه عدده وسائل لتلقى الشكاوى من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أي خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880 ويقوم الجهاز بإحالة الشكوى إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة .

وأكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تلقى الخط الساخن استفسارات المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى، وأيضا تلقى أي شكاوى تتعلق بالمبادرة على رقم «15303» بجانب تخصيص خدمة واتس آب 01000000329، حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة في المبادرة لإزالة أي معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التي تم الإعلان عنها، كما ان الجهاز يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل التأكد من توافر المنتجات والسلع في الأسواق وأيضا مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من أجل خصول المستهلك على سلع جديده وأن من يثبت تلاعبه في المنتجات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب في المنتجات أو نسب الخصم في المبادرات التي يتم الإعلان عنها.