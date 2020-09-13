إقالة رئيس وحدة محلية بالدقهلية وإحالة 5 قيادات بها للتحقيق في مرور مفاجئ لرئيس «أجا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، الأحد، إقالة رئيس الوحدة المحلية بطنامل وإحالة 5 قيادات بالوحدة للتحقيق بالشئون القانوتية بالمركز. جاء ذلك خلال مرور مفاجئ لرئيس مركز ومدينة أجا للوحدة المحلية بطنامل لتفقد سير العمل والتأكد من مدي انضباط العاملين بالمصالح الحكومية، والوحدات المحلية، يرافقها أحمد حجازي نائب رئيس المركز. وفوجئت رئيس المركز بعدم وجود رئيس الوحده المحلية وقيامه بإجازة دون علم رئيس المركز، وبالمرور الميدانى تبين وجود تجمعات وتراكمات وسوء حاله النظافة العامة بالقرية. وخلال مرور رئيس المركز على المحلات التجارية والصناعية بالوحدة المحلية تبين عدم وجود عقود نظافة بينهم وبين الوحدة لتعظيم الإيرادات الخاصة بصندوق النظافة. وأصدرت «المزين» تعليمات بتكليف إبراهيم بركات رئيس الوحده المحلية في ميت دمسيس بالقيام بالأعمال بالوحده المحلية بطنامل بجانب عمله لحين شغل وظيفة رئيسها بالطرق القانونية بعد العرض على محافظ الدقهلية وتحويل مسؤولى التعاقدات والأنشطة التجارية ومسئول النظافة ومدير شؤون العاملين ومدير الشؤون الإدارية بالوحدة للتحقيق معهم بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة أجا. وأكدت رئيس مركز ومدينة أجا في تصريح صحفي، على حرصها الدائم على المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز . Advertisements مرو مفاجئ لرئيس مركز ومدينة أجا على الوحدة المحلية بطنامل مرو مفاجئ لرئيس مركز ومدينة أجا على الوحدة المحلية بطنامل مرو مفاجئ لرئيس مركز ومدينة أجا على الوحدة المحلية بطنامل مرو مفاجئ لرئيس مركز ومدينة أجا على الوحدة المحلية بطنامل مرو مفاجئ لرئيس مركز ومدينة أجا على الوحدة المحلية بطنامل الوضع في مصر

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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