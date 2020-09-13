شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أعمال توسعة «الدائري».. انقطاع وضعف المياه عن مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع 3 مغذيات كهرباء من أصل 4 بمحطة مياه مسطرد، وذلك نظرًا لقيام الشركات العاملة بتوسعة الطريق الدائري في المسافة من مسطرد وحتى المرج، الأمر الذي سوف يؤثر بضعف وانقطاع المياه عن مناطق (مصر الجديدة – السلام – عين شمس الشرقية والغربية – وبعض مناطق مدينة نصر).
وبحسب بيان رسمي الأحد، أبدت الشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها في عودة المياه للمناطق المتأثرة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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