شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البرلمان» تشيد بخفض قيمة «التصالح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب بقرار خفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء ومد فترة استكمال الأوراق بعد إغلاق باب التصالح لمدة شهرين، واعتبروه خطوة فى صالح الطرفين، الدولة والمواطنين، فيما طالب نائب بالسماح بالتصالح على الوحدات المستقلة أيضاً حتى تكتمل كل حالات التصالح.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، إن ما أعلن عنه رئيس الوزراء، فرصة ومصلحة للطرفين «الحكومة والمواطن» فالدول تستطيع من خلال قيمة التصالح الصرف على المشروعات والبنية التحتية والخدمات، والمواطن سيتخلص من عذاب البقاء مهدداً فى وحدة سكنية قد يضطر إلى دفع غرامات أضعاف قيمة التصالح لتقنينها.

وأضاف النائب، لـ«المصرى اليوم»، أن مهلة الشهرين لاستكمال الأوراق بعد إغلاق باب تلقى طلبات التصالح، خطوة جيدة للتسهيل على المواطنين، «وضرب عصفورين بحجر واحد» بإعطاء فرصة للمواطنين لاستكمال الأوراق، وتنفيذ الحكومة موعد إغلاق باب التصالح، وهو من شأنه تقليل الزحام، خاصة أن القانون مؤقت وليس دائما.

وطالب «إسماعيل» بأن يشمل القانون السماح بالتصالح على الوحدات المستقلة، أى لأصحاب كل وحدة سكنية على حدة دون التقيد بباقى الوحدات فى نفس الدور، بأن يتم تصنيفهم ضمن بند «ذوى الشأن» ليكون لمالك الوحدة الحق فى التصالح فى المخالفة سواء كان بالإيجار أو البيع من الدولة مباشرة.

فيما قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حسم جميع المشكلات والأزمات الخاصة بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، فى كلمته أمس، فقد تناول جميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء ومواجهة الدولة للتعديلات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتأكيده بعدم هدم أو إزالة مبان مأهولة بالسكان هو ما نبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن المبانى المأهولة لا تهدم.

وأشاد عضو مجلس النواب بإعلان رئيس الوزراء بشأن توجيه المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن للقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزءا من قيمة التصالح، وتأكيده أيضا على أن هناك العديد من المحافظات بدأت فى تخفيض أسعار التصالح خلال الأيام الأخيرة.

Advertisements

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، أجرى تعديلات عليه بعد قياس الأثر التشريعى واتضح أن هناك بعض الملاحظات على التطبيق بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وكان الهدف وفلسفة التشريع القضاء على أزمة تتمثل فى النمو العشوائى والبناء المخالف، وجاءت نصوص القانون واضحة وصريحة لا لبس فيها، واتسمت جميع المواد بالمرونة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.