شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محور سمالوط بالمنيا بتكلفة 1.872 مليار جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولته التفقدية اليوم الأحد، حيث قام الوزير يرافقه محافظ المنيا بمتابعة معدلات تنفيذ محـور سمالوط على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، والذي يشمل 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 93%

تفقد وزير النقل قطاعات المشروع المختلفة، وتابع الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من «الكباري والأنفاق»، حيث أكد الوزير أنه جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور، وأن كافة الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للمحور، حيث سيساهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية شرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا، لافتا إلى أن المحور يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، وسيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل.

كما وجه الوزير قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير وتوسيع محطة تحصيل الرسوم بمحافظة المنيا، والتي تقع على الطريق الصحراوي الغربي لتصبح 8 حارات في كل اتجاه.

جدير بالذكر أن المحور يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري لعبور النيل فقط منها ( 13) محور في الصعيد بتكلفة إجمالي 19 مليار جنية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 محاور منها عند مدن ( بنى مزار – طما – جرجا )، وجاري العمل ولأول مرة في تنفيذ عدد (9) محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان اسوان – الفشن- ابوتيج )، وسيتم افتتاح 5 محاور منها خلال الفترة القادمة، ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.

وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط

وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط

وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط

وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط

وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط

جولة وزير النقل لمحور سمالوط

جولة وزير النقل لمحور سمالوط

جولة وزير النقل لمحور سمالوط

جولة وزير النقل لمحور سمالوط

جولة وزير النقل لمحور سمالوط