شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة «سخا» لمعالجة الصرف الصحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جولتهما اليوم بتفقد محطة معالجة صرف صحي سخا، والتي تعمل بطاقة استيعابية حوالي ٩٥ ألف متر مكعب، بنظام الحمأة النشطة، حيث تحتوي على وحدة لتحويل الحماة إلى غاز ميثان والاستفادة منه للحصول على واحد ميجا.

كما تفقدت وزيرة البيئة، موقع يتم فيه تجربة معالجة مياه الصرف الصحي المعالج بالطرق المختلفة لإنتاج الأسماك بدون إضافة أغذية أو أعلاف.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتجربة لما فيها من فائدة كبيرة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج، رافقها خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.