شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ«مستقبل وطن» عن تكريم «سيدة القطار»: لفتة إنسانية عظيمة من القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد شاكر الشراكي، عضو حزب «مستقبل وطن» عن محافظة الغربية، بتكريم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للسيدة صفية إبراهيم يوسف أبوالعزم والمعروفة إعلاميًا باسم «سيدة القطار» بعد موقفها المشرف في واقعة قطار المنصورة القاهرة وتصديها لتنمر كمسارى ورئيس القطار على المجند، تقديرًا وعرفانًا لما صدر منها من فعل يُحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة.

وقال «الشراكي»، في بيان مساء اليوم الأحد، إن هذا التكريم لفتة إنسانية عظيمة من القوات المسلحة درع الوطن وسيفه التي تُقدر المواقف المشرفة التي تؤكد أصالة ونبل أخلاق المصريين، موضحًا أن المؤسسة العسكرية ستظل تضرب المثل في الانضباط والإخلاص والتفاني والعمل للحفاظ على الوطن وصون مقدساته؛ مشيدًا بموقف المجند الذي حافظ على تقاليد المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها وتحلى بالانضبط الشديد والهدوء في التعامل مع الكمسري الذي أهانه ولم يرد عليه وحافظ على البدلة التي يرتديها.

وأضاف أن «سيدة القطار» سيدة مصرية أصيلة تتميز بصفات فريدة من نوعها، مشيرًا إلى أنها شعرت وكأن المجند الذي يتعرض للإهانة على يد كمسري ابنها ودافعت عنه بشتى الطرق حتى لا يسيئ إليه أحد لأنها تعلم جيدًا أن هذا المجند هو الذي يحمي الأرض والعرض ويسهر الليل لحماية الشعب المصري؛ بل ويضحي بحياته من أجلنا ومن أجل أن نعيش مُنعمين بالأمن والأمان والاستقرار، موضحًا أن موقف هذه السيدة العظيمة مع أحد جنود القوات المسلحة شئ مشرف ومبعث لتعليم القيم النبيلة والأخلاق السامية.

وأوضح أن المرأة المصرية تُعد نموذجًا للتضحية والعطاء؛ إضافة إلى أنها ترى أمورًا لا يراها الجميع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كرمت هذه السيدة لأنها لم تقبل إطلاقًا أن يتم التعامل مع أحد أبطالها بهذه الطريقة، حتى أصبحت حديث مصر والعالم كافة، بسبب عظمتها ومواقفها النبيلة والمشرفة، والتي تعكس صورة المرأة المصرية الحقيقية، لافتًا إلى أن هذه السيدة تُرثي قواعد كثيرة رغم بساطة موقفها، الذي سيظل راسخًا في الأذهان، واستطاعت تعويض الكثير من القبح الذي قام به محصلي التذاكر مع المجند.