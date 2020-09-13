شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» توضح أسباب انقطاع الكهرباء عن مبنى بماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول بقطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام أن إنقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق ( ص ) بمبني الوطنية للإعلام الذي حدث مساء اليوم جاء نتيجة بعض الإصلاحات التي تقوم بها شركة الكهربا بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو ١.

كما أكد المصدر أن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائيا على الأحمال الالكترونية الخاصة بالاستديوهات حيث تم على الفور دخول المولدات ال UPS حتى تم النقل على الخط الثالث وأن ذلك استغرق ثواني معدودة وكان التأثير فقط على الإنارة وأجهزة التكييف وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى.

وأضاف المصدر أن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى عالية المستوى في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.