شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة عبد الله الثنى تنتظر اجتماع مجلس النواب الليبى لتحديد مصير استقالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى، اليوم الأحد، باستقالتها إلى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.

وقال المتحدث الرسمى باسم البرلمان الليبى عبد الله بليحق في بيان صحفى، إن الحكومة الليبية تقدمت باستقالتها لرئيس مجلس النواب الليبي وسيتم عرضها على المجلس للنظر فيها.

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وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد عقد اجتماعاً طارئاً بمكتبه بمدينة القبة للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردى الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، فى مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

كما تناول الاجتماع الوضع الصحى فى البلاد بشكل عام، والوضع الوبائى لجائحة كورونا، وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة، حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائى فى البلاد، كما تناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن الليبى.