شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن انتظام الحركة بالخط الثانى بعد عطل مفاجئ بمحولات الضغط العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بـ2 محول كهرباء للضغط العالى بشركة الكهرباء والمغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثانى، ما أدى إلى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، فى بيان لها، إنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم العمل على إصلاحه، وعودة التيار الكهربائى إلى طبيعتها.

وأشار بيان مترو الأنفاق إلى أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها بعد إصلاح العطل المفاجئ.