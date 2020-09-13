روسيا اليوم: حكومة عبد الله الثنى تقدم استقالتها لرئيس مجلس النواب الليبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بأن حكومة عبد الله الثنى قدمت استقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومن المقرر أن يتم عرض استقالة الحكومة الليبية المؤقتة على مجلس النواب الليبى للبت فيها.

وكان "الجيش الوطني الليبى" قد أعلن عن دعمه لحق الشعب فى التظاهر، ودعا المحتجين إلى "عدم إعطاء فرصة للمخربين".

وأقر المتحدث باسم القيادة العامة لـ"الجيش الوطني" أحمد المسماري في بيان أصدره اليوم الأحد، بـ"حق الشعب في التظاهر ورفض الواقع المرير الذي وضع فيه المتآمرون والعملاء والخونة، البلاد".