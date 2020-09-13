شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر أكبر حركة تنقلات بين نواب ومعاونى أجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرار بإجراء أكبر حركة تنقلات وتغيرات بين معاونى ونواب أجهزة المدن الجديدة، وشمل القرار أكثر من 16 مدينة جديدة.

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