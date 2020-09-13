شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 207 أسر من منشأة ناصر للأسمرات خلال 3 أيام.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، محافظة القاهرة تنقل 207 أسر من منشأة ناصر إلى الأسمرات خلال 3 أيام، حيث أكدت محافظة القاهرة أنه تم تسكين 110 أسر اليوم الأحد بمدينة الأسمرات، تم نقلهم من منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر غرب القاهرة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن أدمى لسكان تلك المناطق، معلنه استمرار أعمال التطوير ونقل المواطنين لمجتمع الأسمرات، مضيفا أنه تم تسكين 46 أسرة أمس السبت من سكان منشأة ناصر، ونقلهم لحى الأسمرات، كما تسلم 31 أسرة يوم الجمعة 31 وحدة سكنية مجهزة بالأسمرات 3 بعد نقلهم من عشوائيات منشأة ناصر، بإجمالى 207 أسر خلال 3 أيام .

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ29 مليون حالة والوفيات تصل لـ925 ألف

تخطت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 29 مليون حالة، حتى كتابة التقرير، وذلك وفق مؤشرات "وورلد ميتر" المعنى برصد البيانات الخاصة بالفيروس المستجد حول العالم، ورصدت المنصة وصول عدد الوفيات جراء الفيروس 925.613 حالة، بينما تعافى 20 مليون 890 ألف حالة منذ بدء تفشى الوباء حول العالم.

محافظة القاهرة تنقل 207 أسر من منشأة ناصر إلى الأسمرات خلال 3 أيام

أكدت محافظة القاهرة أنه تم تسكين 110 أسر اليوم الأحد بمدينة الأسمرات، تم نقلهم من منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر غرب القاهرة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن أدمى لسكان تلك المناطق، معلنه استمرار أعمال التطوير ونقل المواطنين لمجتمع الأسمرات، مضيفا أنه تم تسكين 46 أسرة أمس السبت من سكان منشأة ناصر، ونقلهم لحى الأسمرات، كما تسلم 31 أسرة يوم الجمعة 31 وحدة سكنية مجهزة بالأسمرات 3 بعد نقلهم من عشوائيات منشأة ناصر، بإجمالى 207 أسر خلال 3 أيام .

الرئيس يكلف الحكومة بفض التشابك بين الأوقاف والزراعة على الأراضى بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي " الأوقاف" و" الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات.. وكذا إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

سارة الطباخ والشرنوبى أمام المحكمة بسبب ألبوم "زى الفصول الأربعة"

قررت الدائرة السادسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير الملكية الفكرية لبيان طبيعة العلاقة بين شركة صوت الحب انترتينمنت للصوتيات والمرئيات، وسارة السيد محمد محمد الطباخ، وشهرتها "سارة الطباخ" بصفتها الممثل القانوني لشركة إيرث برودكشن Earth Production"، ومحمد فاروق أحمد الشرنوبي، وشهرته "محمد الشرنوبي"، فيما يخص ألبوم "زي الفصول الأربعة"

مواطن يقاضى البنك الأهلى الكويتى "بيريوس سابقا" لكشفه تلاعب فى الحسابات

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير المصرفي لبيان طبيعة العقود المرابحة المبرمة بين مصطفى حسن عبد العزيز فتح الباب، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر،" بنك بيريوس – مصر" وبيان وتاريخ بدءها، وجملة المبالغ النقدية المنصرفة، والعوائد والمصاريف المقررة عليها بجميع أنواعها، والتوقيتات المحددة لسدادها، وطرق السداد، والضمانات المتخذة من قبل البنك لضمان الوفاء بها.

إنتاج مصر من الطاقة يحقق أرقاما قياسية فى 2019.. إنفوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف"، أوضح خلاله أنه فى إثبات جديد نحو تطور قطاع الطاقة بمصر، واستجابة لأهداف رؤية مصر 2030، تعمل مصر على تخفيض استهلاك الطاقة غير المتجددة لصالح الطاقة المتجددة؛ حيث انخفض الاستهلاك المحلى لمصادر الطاقة الأولية -الفحم والغاز والبترول- بنسبة 8 % لتصبح 3.89 مليار متر مكعب، مقابل زيادة استهلاك الطاقة المتجددة فى مصر بنسبة 82% في 2019.

رئيس الوزراء يصدر قرار بتعديل حدود محمية منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار يتعديل حدود محمية منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ، وتضمن القرار أن تحتفظ القوات المسلحة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المحمية الطبيعية .

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح طريقة شحن العداد بالموبيل.. فيديو

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيديو يوضح فيه كل المعلومات والمفاهيم الخاطئة عن العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تداولها بين المشتركين.

مايكل بلومبرج يضخ 100 مليون دولار لدعم حملة بايدن فى فلوريدا

قالت صحيفة واشنطن بوست إن عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج يخطط لإنفاق 100 مليون دولار على الأقل فى فلوريدا للمساعدة فى انتخاب المرشح الديمقراطى جو بايدن، وهو ضخ ضخم للمال فى مرحلة متأخرة يمكن أن يعيد تشكيل المنافسة الرئاسية فى ولاية أساسية ومركزية لآمال إعادة انتخاب الرئيس ترامب.

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السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.

رئيس الوزراء يتابع جهود تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضى الزراعية بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي " الأوقاف" و" الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات، و إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء".

العثور على حطام سفينة حربية نازية بعد 80 عاما من غرقها بالنرويج

عثرت شركة كهرباء، على سفينة حربية نازية بعد 80 عامًا من إغراقها على يد البريطانيين، بعد أن تعثرت بها أثناء تفتيش خطوطها تحت الماء، وذلك بالقرب من سواحل النرويج. وقال فرود كفالو من المتحف البحري النرويجى: "يمكنك العثور على مصير كارلسروه في كتب التاريخ، لكن لم يعرف أحد بالضبط أين غرقت السفينة"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

"الصحة" تعلن استقبال 5 متطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة استقبال فاكسيرا 5 متطوعين لإجراء التجارب السريرية فى مرحلتها الثالثة على لقاحى كورونا فى إطار الخطط البحثية التى تطبقها الوزارة لاختبار اللقاحات.

مفاوضات مع خواكين فينيكس لتقديم الجوكر مرة أخرى بجزأين آخرين

يبدو أن النجاح الساحق الذى حققه خواكين فينيكس مع شخصية الجوكر في الفيلم الذى حمل نفس الاسم، سيستمر طويلاً من خلال جزأين آخرين تحاول شركة وارنر بروس من خلالهما استثمار النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول، من ارتباط الجمهور به مثلما ظهر في شباك الإيرادات بتخطيه ارقام قياسية على مستوى شباك التذاكر أو الجوائز الذى ترشح لها وعلى رأسها فوز خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار عن دوره فيه.

كل ما تريد معرفته عن التطوع لتجارب لقاح كورونا فى تغطية تليفزيون الخليج 365

تناولت التغطية الإخبارية لـ "تليفزيون الخليج 365" الخبر الهام لبدء تطبيق التجارب السريرية على لقاحين لفيروس كورونا في مصر، واستضافت آلاء شتا، الزميل وليد عبد السلام، نائب رئيس قسم الأخبار، ومسئول ملف الصحة بـ"الخليج 365"، والذى أوضح للمشاهدين تفاصيل التجارب السريرية المزمع إجرائها، في تغطية خاصة أعدها الزميل محمود حسن.

مصر أجمل.. الرئيس السيسي يبنى 457 شقة يوميا للمواطنين

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروعات ضخمة وكبرى فى شتى المحافظات، من أجل المواطن المصرى.