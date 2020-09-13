شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3 آلاف شهادة أمان على المرأة المعيلة بالأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة احتفالية توزيع 3 آلاف شهادة "أمان" فئة 500 جنيه علي المرأة المعيلة بحي الأسمرات، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة القاهرة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرة الخاصة بتوفير شهادات أمان عن طريق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية الوطنية تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير كل الدعم للمرأة المصرية وتفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها رئيس الجمهورية من أجل رعاية الأسر وخاصة المرأة المعيلة، وذلك من منطلق الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني في مساندة هذه الشريحة من المجتمع والعمل علي حل المشكلات التي تواجهها.

وثمن محافظ القاهرة الدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسى، مشيدًا بالجهد الذى يبذله المجلس في جميع محافظات الجمهورية وخاصة في محافظة القاهرة من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها ودعمها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الحراك السياسي والمجتمعي الذى يشهده الوطن حاليًا.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الحفل بدور المرأة المصرية داخل المجتمع خاصة وأنها أخذت علي عاتقها تحمل مسؤولية رعاية الأبناء وبث القيم والمبادئ السامية والخلق الكريم ومعاني الوفاء والتضحية فيهم ليكونوا رجال المستقبل في خدمة الوطن.

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وأضاف المحافظ أن الأم المصرية كانت دائما ولا تزال حالة فريدة من العطاء والوفاء ونموذج مميز في تربية النشء علي القيم والمبادئ ومراعاة حقوق الآخرين لصالح تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه وتقدمه وازدهاره.

كما وجهت د . مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال الحفل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديمه سكن لائق للمواطنين مطابق لمواصفات الأمم المتحدة ، مشيرة إلى أن هذا السكن ليس جدران أسمنتية فقط ولكن يشمل تطوير للبشر .

وأكدت د. مايا مرسي أن حي الاسمرات يعد نموذج يدرس في العالم ومعجزة مصرية ، وأن هذا الحي بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه والمرأة والطفل ، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة كان من أوائل الجهات التي دخلت في الاسمرات منذ أن كانت حلما واستمرت حتى أصبحت واقعا ملموسا.