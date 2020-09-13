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اتفاق لتفعيل مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك لتنشيط التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أمين العلاقات الخارجية باللجنة التسيرية للاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان بالقاهرة بالنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المهندس محمد عبدالفتاح المصري.

وقال أمين العلاقات الخارجية الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان فى تصريحات بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن اللقاء الذى انعقد بمقر الإتحاد العام لغرف التجارة بمصر بحضور الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد والأستاذ محمد الخطى والمستشار التجارى لوزارة التجارة والصناعة المصرية بحث سبل وآليات تعزيز وتنشيط وتطوير التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات التجارية السابقة وذلك استنادًا للاجتماع المشترك بين مستشارة التجارة بسفارة دولة مصر بالخرطوم الأستاذة شيرين البسيونى مع اتحاد أصحاب العمل السودانى حيث تم الإتفاق على ضرورة تنشيط وتطوير التعاون التجارى بين البلدين .

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وأشار تيمان إلى الاتفاق خلال اللقاء على أهمية تكوين مجلس الأعمال السودانى المصرى المشترك ليسهم فى معالجة أسباب ضعف عمليات التبادل التجارى التى تتركز فى أمور وقضايا فنية وتبادل المعلومات والقوانين التجارية وحركة النشاط التجارى والإنتاج الصناعى والتصدير بين البلدين.

 

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