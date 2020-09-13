شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: «حوت كبير» بنى 23 برجًا مخالفًا تجاوزت قيمتها مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بناء على توجيهات الرئيس تخفيض أسعار التصالحات إلى 40 % .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإقبال من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ازداد بعد خطاب رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية لها طبيعة خاصة في نوعية المخالفات، والمخالفات في معظمها رأسية وهي ارتفاعات المباني وليس تعديات.

وأكد أنه يوجد لجان متخصصة تمر على جميع الأحياء من أجل متابعة طبيعة المخالفات، مؤكدا أن المصالحات لخدمة المواطن وتحسين الخدمات الخاصة به

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن هناك حيتان كبيرة ارتكبت المخالفات ومنهم من دفع جدية التصالح 200 مليون جنيه ومن دفع 100 مليون .

وواصل محافظ الإسكندرية حديثه، أن أحد المخالفين يمتلك 23 برجًا ما بين 19 و20 طابقًا تتجاوز قيمتها المليار جنيه وهو الآن محبوس على ذمة النيابة العسكرية، والأرض مملوكة للدولة والأوقاف.

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واختتم الشريف: «يوجد 134 ألف قرار إزالة منذ 2011 وحتى آخر 2019».