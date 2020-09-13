شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن مبنى ماسبيرو بالكامل بسبب عطل من شركة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تم انقطاع الكهرباء عن مبني «ص» بماسبيرو منذ ساعة، بسبب عطل كهربائي كان من شركة الكهرباء المغذية للمبنى، وقد استمر الانقطاع لمدة من 15 إلى 20 دقيقة فقط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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