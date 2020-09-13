شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تفعيل التخفيضات والتسهيلات الجديدة للتصالح فى مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم توجيه رؤساء المدن والأحياء، بالتنفيذ الفورى من اليوم، للتخفيضات والتسهيلات الجديدة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والمتضمنة خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وتوحيد قيمة التصالح بالريف بـ 50 جنيها للمتر.

وأضاف محافظ الغربية، أن التوجيهات تضمنت عمل مقاصة لمن قام بالدفع على الأسعار السابقة، منوها بأنه تيسيرا على المواطنين ولعدم التزاحم، تقرر تسليم ملف التصالح ودفع جدية التصالح بالوحدات المحلية القروية بالنسبة للقرى، وتقوم المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء بتلقي طلبات التصالح بالنسبة لداخل المدن فقط.

جدير بالذكر، أن هناك نحو 41 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء في المحافظة بعد تخفيض رسومها بنسبة 40 %، وذلك بنسبة25% من طلبات التصالح بالمقارنة بإجمالي عدد الطلبات.