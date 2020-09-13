شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عطل مفاجئ وإعادة التذاكر للجمهور.. انتظام حركة مترو الخط الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت حركة قطارات الخط الثاني للعمل في العمل في ٧:٤٠ مساء الأحد، بعد قطع في الشبكة الكهرباءية الخارجية في شبرا الخيمة، ومسرة لمدة ٢٥ دقيقة.

وشهدت الخط الثاني لمترو الانفاق ارتباكا شديدا بسبب حدث عطل مفاجيء نتيجة قطع في الشبكة الكهرباءية من الساعة ٧:٥ مساءً.

ووجّهت الاذاعة الداخلية بالخط الثاني نداء إلى الساءقين تطالب من لديه «باور» ان يتحرك، وان يتابع بالتليفون مع ctb وطالبت الركاب بارجاع التذاكر.

وقال مصدر بالمترو انه جارى تحديد العطل وحل المشكلة.