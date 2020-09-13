شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء إداري لعقار يمثل خطورة على المارة والسكان بالدقهلية «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، الأحد، قرار إخلاء إداري صادر لعقار يمثل خطورة داهمة.

إخلاء عقار آيل للسقوط بالمنصورة

وأصدرت لجنة المنشإت الآيلة للسقوط قرار بالإخلاء الإدارى للعقار رقم 2 بحارة أبوصالح المتفرعة من شارع بورسعيد لما يمثله العقار من خطورة داهمة على المارة والسكان والممتلكات.

إخلاء عقار آيل للسقوط بالمنصورة

إخلاء عقار آيل للسقوط بالمنصورة

إخلاء عقار آيل للسقوط بالمنصورة

وتوجهت لجنة من رئاسة حى غرب برئاسة كريمة صديق عبدالغفار نائب رئيس الحى، ومسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة، ومدير الإشغالات وعضو قانوني تحت إشراف محمد عبدالباقي، رئيس الحي، لتنفيذ القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للعقار المكون من دور أرضي و3 أدوار علوية وبه 2 محال تجارى.

وأكد بيان صحفى لحي غرب المنصورة أن اللجنة بالتنسيق مع قسم أول المنصورة تمكنت من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الكلى للعقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسي الصادر بإزالته.