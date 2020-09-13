شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك شديد في الخط الثاني لمترو الأنفاق.. والإذاعة الداخلية تطالب الركاب بإرجاع التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الخط الثاني لمترو الأنفاق ارتباكا شديدا بسبب عطل مفاجئ نتيجة قطع في الشبكة الكهربائية من الساعة ٧:٥ مساء. ووجهت الإذاعة الداخلية بالخط الثاني نداء إلى السائقين تطالب من لديه «باور» أن يتحرك، وأن يتابع بالتليفون مع ctb، كما طالبت الركاب بإرجاع التذاكر. وقال مصدر بالمترو إنه جارٍ تحديد العطل وحل المشكلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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