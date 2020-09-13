شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. الوادي الجديد تنظم قافلة بيطرية مجانية في الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمركز الفرافرة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.

وقال "عوض" في بيان، الأحد، إن القافلة مجانية لمدينة الفرافرة وقراها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 14، 15 سبتمبر وسيتم على هامش هذه القافلة تقديم ندوات إرشادية لصغار المربيين لتوعيتهم بأهم الأمراض التي تصيب الثروة الماشية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى كيفية مواجهة مرض الجلد العقدي الذي ظهر في عدد من المناطق والقرى في الفترة الاخيرة .

الجلد العقدي - صورة أرشيفية

من ناحية أخرى، أكد عوض أن المديرية انتهت من إجراءات تحصين الماشية وفحصها ضد مرض الجلد العقدي واتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة مراكز المحافظة من خلال فرق التحصين المتنقلة والندوات الإرشادية لتوعية المزارعين.