شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الزراعة يزور الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد كامل محمد، مدير عام القطاع الزراعي بالوادي الجديد، وفد من وزارة الزراعة برئاسة الدكتورة عبير ابو المجد، مسؤول الإرشاد والتدريب ووحدة تطوير الري، والمهندس طارق الشريف، رئيس جهاز تحسين الأراضي بالوادي الجديد، ولفيف من الأساتذة، وذلك لتوعية المزارعين بأهمية وجود الري المطور داخل مركز الخارجة ودورة في ترشيد استخدام المياه وتوفير الكهرباء.

وأكد "كامل" بحسب بيان، الأحد، أنه سيجري تنفيذ ندوات إرشادية لصغار المزارعين تناولت الأهمية القومية لمشروع تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وذلك بغرض زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الفدان وتقليل تكاليف الإنتاجية من كهرباء وتقليل مياه الصرف بالإضافة إلى آليات تنفيذ المشروع.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد التقى في يونيو الماضى بوفد قطاع التطوير بوزارة الموارد المائية والري، والذي يزور المحافظة لمناقشة تنفيذ نموذج لتحويل أنظمة الري التقليدية إلى الري الحديث المطور.

وناقش الزملوط خلال اللقاء تنفيذ التجربة بأحد آبار الري بمدينة الخارجة، وذلك تمهيداََ لتعميم التجربة بباقي آبار الري بالمحافظة لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي والحد من مخاطر برك الصرف الزراعي داخل المدن.