شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون المحتملون لـ«النواب» يواصلون إجراء الكشف الطبي بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المستشفيات والمنافذ الطبية، في المحافظات، استقبال المرشحين المحتلمين في انتخابات مجلس النواب لليوم الثالث على التوالى، لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة.

في قنا، أجرت مديرية الصحة بمختلف مستشفياتها المخصصة لتوقيع الكشف الطبى على 52 مرشحا محتملا ليرتفع الإجمالى إلى 59 شخصا.

وأوضح الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، أن التحاليل التي تتم بالمعمل المشترك تهدف إلى التأكد من عدم تعاطى المرشحين المحتملين المخدرات والمسكرات، وكذلك للاطمئنان على الحالة الصحية والنفسية والذهنية للمرشحين، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 في سنة 2020 موضحا أن الكشف الطبى يتم في مستشفيات قوص المركزى، وقنا العام ونجع حمادى العام.

وفى المنوفية، أجرى 63 الكشف الطبى بينهم 6 نواب سابقين. وفى القليوبية ارتفع عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا للكشف إلى 69 مرشحا.

وفى الوادى الجديد، تقدمت ابتسام أمين للكشف الطبى للترشح عن دائرة مركز الخارجة، حيث تعد أول مرشح محتمل في المحافظة لكنها لم توضح عن ترشحها كمستقلة أو عن حزب الغد الذي انضمت لعضويته مطلع العام الجارى.

وفى الأقصر، استقبلت المستشفيات المخصصة لإجراء الكشف الطبى 27 مرشحا محتملا، وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، إنه يتم الكشف بمستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى، والمجالس الطبية.

وفى الإسماعيلية، أكد الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مستشفى الإسماعيلية العام، أن 33 تقدموا للكشف، وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية جهزت مقراً للجنة الكشف الطبى بمستشفى الإسماعيلية العام يضم الأطقم الطبية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة عدوى فيروس كورونا منبهاً إلى أن البيانات الخاصة بالمرشحين المحتملين تخضع للسرية التامة.

وفى السويس، أكدت مديرية الصحة أنه تم تخصيص مستشفى السويس العام والمجلس الطبى العام بالسويس لإجراء الكشف الطبى منذ الجمعة الماضى.

وفى بورسعيد، قال الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة، أن 3 أشخاص تقدموا لإجراء الكشف.

وفى بنى سويف، أجرى 22 الكشوف الطبية في مستشفى بني سويف التخصصي وناصر العام والفشن المركزى ليرتفع العدد إلى 24، بينهم عضو مجلس شورى سابق.

وفى المنيا، شهدت المستشفيات ومراكز التحاليل في المنيا إقبالا من الراغبين في خوض انتخابات البرلمان المقبل، حيث أجرى 65 شخصا التحاليل والفحوص الطبية، خلال اليومين الماضيين، وذلك في 3 مستشفيات ومعامل تحاليل.

وكشف مسؤول بمديرية الصحة المنيا أن اللجان الطبية استقبلت 35 شخصا، ومستشفى ملوى 13 شخصا، ومستشفى مغاغة 17 شخصًا.

وفى الشرقية واصلت المنافذ الطبية استقبال الراغبين في الترشح لليوم الثالث على التوالى، لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة، حتى ٢٦ من الشهر الجاري.

وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم توقيع الكشف الطبى والفحوصات اللازمة على 58 شخصًا.

وفى أسوان قال الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبى بمديرية الصحة، إن 9 تقدموا للكشف الطبى هم: مرفت عبدالهادى السيد، عاشور محمود محمد إدريس، أحمد سر الختم سيد محمد، أبوالنصر أحمد فيصل، مطر حامد محمد حامد، مدحت ركابى محمود، أبوالحسن الشاذلى حمدى، محمد عبدالواحد طه عبدالمعطى، محمد عبدالعزيز أحمد منصور.

وفى 6 أكتوبر استقبل المستشفى المركزى عددا من المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبي، فيما دشن بعض أبناء المدينة صفحة على الفيس بوك بعنوان حنساعدك في اختيار أفضل مرشح في انتخابات مجلس النواب 2020 عن دايرة 6 أكتوبر

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