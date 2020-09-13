شكرا لقرائتكم خبر عن محاور النيل الجديدة في 8 نقاط .. أهمها 25 كيلو مترًا للمسافة بينها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعكف الحكومة حاليًا على تخطيط وتنفيذ 21 محورا جديدا على النيل في الوادى والدلتا، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط «المصري اليوم» ترصد في 8 نقاط محاور النيل الجديدة: * 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة. * محور في الصعيد بتكلفة إجمالية 19 مليار جنيه. * 3 محاور منها عند مدن (بني مزار – طما – جرجا). * 9 محاور يتم تنفيذها في توقيت واحد وهي عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان اسوان – الفشن – ابوتيج. * 5 محاور سيتم إفتتاحها في الفترة المقبلة. * محور أبوتيج سيتم تنفيذه في الخطة 21-22. Advertisements *25 كيلومترا المسافة بين أقرب محورين. * المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل. وزير النقل يتفقد كوبري سمالوط الوضع في مصر

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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